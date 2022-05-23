В некоторых районах Луганской области определить количество жертв невозможно. Об этом сообщили 23 мая.

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За сутки, 22 мая, российские войска обстреляли 49 населенных пунктов Донецкой и Луганской областей. Под варварскими обстрелами рашистов за сутки погибли 9 человек, ранены по меньшей мере 11 мирных жителей,

– говорится в сообщении.

Больше всего мирных жителей пострадало в Авдеевке, Великой Новоселке, Лимане, Клиновом, Краснополье, Новомихайловке.

Из-за интенсивных боевых действий и усложнения сообщения невозможно оперативно получать информацию о жертвах в Лисичанске, Северодонецке и окрестных населенных пунктах.

Ситуация на Востоке: коротко

За прошлые сутки из районов ведения боевых действий на Донбассе спасатели эвакуировали 1 092 человека. 23 мая в 16:30 из Покровска ожидается отправление эвакуационного поезда во Львов №234/233.

22 мая в реанимационном отделении Днепра умерла 11-летняя девочка. Ее тяжело ранили российские оккупанты 7 мая в Приволье. Врачи 2 недели боролись за жизнь ребенка, но, к сожалению, травмы были слишком серьезными.

За сутки враг полностью разрушил и повредил 138 многоэтажных и частных домов и по меньшей мере 17 объектов другого типа, среди которых: школа, общежитие профессионального лицея, санаторий, здания пищевого предприятия, два ангара фермерского хозяйства, сельскохозяйственная техника, магазин, торговые павильоны центрального городского рынка, помещения суда, газопроводы, гаражи, частные автомобили и техника спасательных служб.

Подразделения ГСЧС ликвидировали два больших пожара – в ангарах фирмы "Бахмутский рассадник" и в здании Авдеевской общеобразовательной школы. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется. Пиротехники обезвредили несколько взрывоопасных предметов в Покровском и Краматорском районах.

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Внимание! Не поднимайте неизвестные предметы и не трогайте снаряды. Если вы заметили подозрительный предмет, вызовите пиротехников по телефону 101 или полицию – 102.

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