Восемь человек получили ранения
Оккупационные войска с 29 по 31 марта вели огонь по населенным пунктам Луганской области. От действий врага погибли 7 гражданских лиц и 8 получили ранения
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В Офисе Генпрокурора сообщили, что среди раненых один ребенок.
Также оккупанты разрушили инфраструктуру:
- повреждены многоквартирные и частные дома, хозяйственные постройки;
- в спортзале здания Главного управления Нацполиции в Луганской области возник пожар;
- разрушена газовая АЗС и поврежден газопровод;
- уничтожены помещения кафе и аптеки;
- повреждено здание тока ФХ "Агросхид" и тракторы МТЗ;
- повреждены помещения и имущество Попаснянского РЭС и частные автомобили.
Враг совершил обстрел во время эвакуации
Сообщается, что оккупанты цинично осуществляли обстрелы во время эвакуации мирного населения.
В частности, 30 марта во время проведения эвакуационных мероприятий жителей Лисичанска под вражеский обстрел попал автобус, который перевозил граждан.
К счастью, в результате обстрела пострадавших нет.
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