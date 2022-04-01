Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что российские захватчики стремятся сделать гуманитарную катастрофу.

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Россияне обстреляли ремонтную базу коммунальщиков

Орки умышленно вредят нашим ремонтникам, чтобы те не могли возвращать коммуникации городам,

– отметил Гайдай.

Он рассказал, что оккупанты обстреляли "старые" районы Северодонецка. Они целенаправленно стреляли по ремонтной базе коммунальной службы. В результате атаки там вспыхнул пожар.

На месте работают спасатели.

Под обстрелы также попали жилые дома. Информацию о погибших и раненых уточняют.

Напомним, ранее Гайдай сообщил, что у 20 тысяч жителей Луганской области снова есть доступ к свету . Теперь осталось возобновить поставки воды.