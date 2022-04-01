Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что российские захватчики стремятся сделать гуманитарную катастрофу.
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Россияне обстреляли ремонтную базу коммунальщиков
Орки умышленно вредят нашим ремонтникам, чтобы те не могли возвращать коммуникации городам,
– отметил Гайдай.
Он рассказал, что оккупанты обстреляли "старые" районы Северодонецка. Они целенаправленно стреляли по ремонтной базе коммунальной службы. В результате атаки там вспыхнул пожар.
На месте работают спасатели.
Под обстрелы также попали жилые дома. Информацию о погибших и раненых уточняют.
Напомним, ранее Гайдай сообщил, что у 20 тысяч жителей Луганской области снова есть доступ к свету. Теперь осталось возобновить поставки воды.
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