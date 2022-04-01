Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що російські загарбники прагнуть призвести до гуманітарної катастрофи.

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Росіяни обстріляли ремонтну базу комунальників

Орки умисно шкодять нашим ремонтникам, аби ті не могли повертати комунікації містам,

– зазначив Гайдай.

Він розповів, що окупанти обстріляли "старі" райони Сєвєродонецька. Вони цілеспрямовано вгатили по ремонтній базі комунальної служби. Внаслідок атаки там спалахнула пожежа.

На місці працюють рятувальники.

Під обстріл також потрапили житлові будинки. Інформацію щодо загиблих та поранених уточнюють.

Нагадаємо, раніше Гайдай повідомив, що 20 тисяч жителів Луганської області знову мають доступ до світла. Тепер залишилося відновити постачання води.

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