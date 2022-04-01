Восьмеро людей отримали поранення

Окупаційні війська з 29 до 31 березня вели вогонь по населених пунктах Луганської області. Від дій ворога загинули 7 цивільних осіб і 8 отримали поранення

Це важливо Хочуть катастрофи: росіяни спеціально вгатили по ремонтній базі комунальників Сєвєродонецька

В Офіс Генпрокурора повідомили, що серед поранених одна дитина.

Також окупанти зруйнували інфраструктуру:

пошкоджено багатоквартирні та приватні будинки, господарські споруди;

у спортзалі будівлі Головного управління Нацполіції в Луганській області виникла пожежа;

зруйновано газову АЗС і пошкоджено газогін;

знищено приміщення кафе та аптеки;

пошкоджено будівлю току ФГ "Агросхід" та трактора МТЗ;

пошкоджено приміщення і майно Попаснянського РЕМ та приватні автомобілі.

Ворог здійснив обстріл під час евакуації

Повідомляється, що окупанти цинічно здійснювали обстріли під час евакуації мирного населення.

Зокрема, 30 березня під час проведення евакуаційних заходів мешканців Лисичанська під ворожий обстріл потрапив автобус, який перевозив громадян.

На щастя, унаслідок обстрілу постраждалих немає.

Зверніть увагу – окупанти завозять чеченців на Луганщину, – Гайдай: дивіться відео