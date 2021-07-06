За время оккупации Россия призвала в свое войско уже 30 тысяч крымчан

Эмине Джапарова заявила, что с начала оккупации Крыма через армию агрессора прошли более 30 тысяч жителей полуострова. Россия совершает военное преступление, проводя смену состава населения.

Об этом первая заместительница министра иностранных дел сообщила 6 июля во время выступления на Всеукраинской форме "Украина 30".

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Дипломатка отметила, что страна-агрессор пытается превратить временно оккупированный Крым в огромную военную базу.

С начала оккупации около трех десятков тысяч граждан Украины уже призваны на военную службу России. Россия проводит искусственную и сознательную замену состава населения. Она выдавливает нелояльных и замещает их сотнями тысяч своих граждан, чем фактически совершает военное преступление,

– подчеркнула Эмине Джапарова.

Первая заместительница министра иностранных дел также добавила, что Россия репрессиями подавляет все возможные формы противодействия оккупации.

Милитаризация Крыма Россией

После оккупации Крыма в 2014 году Россия регулярно проводит военные учения на территории полуострова и в Черном море.

Страна-агрессор систематически завозит тяжелую технику в Крым. Размещает на полуострове системы противовоздушной обороны.

В декабре 2019 года в Генассамблее ООН приняли резолюцию и призвали Россию вывести свои войска и прекратить оккупацию.

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