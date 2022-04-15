Поддержкой партнера воспользовалось более 1000 водителей Uber в Украине.

Во время войны, как никогда, важна поддержка. Yaskrava – едва ли не единственная программа лояльности, которая осталась со своими водителями и продолжает функционировать, несмотря на военные действия в Украине.

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Еженедельно компания покупает 5 000 литров топлива и бесплатно предоставляет его активным водителям сервиса перевозок Uber, чтобы они могли работать.

Дать возможность водителю заправить свой автомобиль и выехать на маршрут – сегодня это наша основная миссия. Для нас важно ежедневно поддерживать водителей Uber, облегчая их сложный труд, помогать им обеспечивать свои семьи и вместе вносить свой вклад в восстановление экономики Украины. Всесторонняя поддержка от UBER для пассажиров скидками или иногда и бесплатными перевозками гарантирует водителям достаточное количество заказов. Комиссия оператора при этом составляет 0%,

– рассказала Людмила Билич, СЕО компании Yaskrava.

По ее словам, все усилия компании были бы невозможны без топливного партнера – сети АЗК WOG.

"Несмотря на сложности, WOG соответствует статусу надежного топливного партнера и подтверждает свой слоган "Повсюду, где люди". Кроме возможности приоритетной первоочередной заправки автомобилей служб критической инфраструктуры, сеть АЗК WOG выполняет все свои партнерские обязательства с Yaskrava. Кстати, многие водители Uber волонтеры, и мы им за это благодарны", – подчеркивает Людмила Билич, СЕО компании Yaskrava.



Людмила Билич, СЕО компании Yaskrava

Сегодня служба перевозок Uber работает в 9 городах Украины, недавно возобновив работу и в столице. Сервис позволяет водителям работать и получать доход. Более того, Uber поддерживает людей, которые из-за ужаса войны были вынуждены покинуть свои дома: с первых дней войны клиенты Uber могут бесплатно доехать от Львова до границы с Польшей. Также Uber ввел множество промокодов для каждого украинца и местных общин для гуманитарной транспортной помощи. Комиссия Uber для водителя составляет 0%.

Yaskrava – это программа лояльности для водителей, интегрированная сразу в водительское приложение Uber. Скидки на топливо и финансирование автомобилей Uber – основные виды деятельности компании.

Предоставление бесплатного топлива для водителей Uber во время войны ограничено. Его получают самые активные водители.