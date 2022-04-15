Підтримкою партнера скористалися понад 1000 водіїв Uber в Україні.

В часи війни, як ніколи, важлива підтримка. Yaskrava – чи не єдина програма лояльності, що залишилась зі своїми водіями і продовжує функціонувати, незважаючи на військові дії в Україні.

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Щотижня компанія купує 5 000 літрів пального та безкоштовно надає його найактивнішим водіям сервісу перевезень Uber, щоб вони мали змогу працювати.

Дати можливість водію заправити своє авто та виїхати на маршрут – сьогодні це наша основна місія. Для нас важливо щодня підтримувати водіїв Uber, полегшуючи їх складну працю, допомагати їм забезпечувати свої сім’ї та разом робити свій внесок у відновлення економіки України. Всебічна підтримка від UBER для пасажирів знижками або іноді і безкоштовними перевезеннями гарантує водіям достатню кількість замовлень. Комісія оператора при цьому складає 0%,

– розповіла Людмила Білич, СЕО компанії Yaskrava.

За її словами, всі зусилля компанії були б неможливі без паливного партнера – мережі АЗК WOG.

"Незважаючи на складнощі, WOG відповідає статусу надійного паливного партнера та підтверджує свій слоган "Всюди, де люди". Окрім можливості пріоритетної першочергової заправки автомобілів служб критичної інфраструктури, мережа АЗК WOG виконує всі свої партнерські зобов’язання з Yaskrava. До речі, багато водіїв Uber є волонтерами, і ми їм за це вдячні", – підкреслює Людмила Білич, СЕО компанії Yaskrava.



Людмила Білич, СЕО компанії Yaskrava

Сьогодні служба перевезень Uber працює у 9 містах України, нещодавно відновивши роботу й у столиці. Сервіс дає можливість водіям працювати й отримувати дохід. Більше того, Uber підтримує людей, які через жахіття війни були змушені залишити свої домівки: з перших днів війни клієнти Uber мають змогу безкоштовно доїхати від Львова до кордону з Польщею. Також Uber впровадив безліч промокодів для кожного українця та місцевих громад для гуманітарної транспортної допомоги. Комісія Uber для водія складає 0%.

Yaskrava – це програма лояльності для водіїв, що інтегрована одразу у водійський додаток Uber. Знижки на пальне та фінансування автомобілів для спільноти Uber – основні види діяльності компанії.

Надання безкоштовного пального для водіїв Uber під час війни обмежено. Його отримують найактивніші водії.

Вся допомога від Yaskrava – це громадянська позиція керівництва компанії та результат багаторічної співпраці з Uber. Новини компанії Yaskrava, служба підтримки водіїв та інша корисна інформація в телеграм-каналі.