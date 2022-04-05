За время войны в Украине значительно выросли цены почти на все социально значимые продукты

В Госпродпотребслужбе сообщили, что за время войны в Украине существенно выросли цены почти на все продовольственные товары. Больше всего подорожал хлеб и крупы.

Рост цен наблюдали в период с 23 февраля (за день до войны) до 4 апреля.

К теме Правительство упростило импорт сельскохозяйственной продукции в Украину

Больше всего цены выросли на продукты питания, товары первой необходимости, топливо.

На какие продукты выросли цены

на хлеб (пшеничный вырос в цене на 28,5%, а хлеб пшенично-ржаной – на 12,5%),

на крупы, в частности гречневая увеличилась на 25,5%,

на макаронные изделия – на 24,5%,

на масло подсолнечное – на 11,9%,

на лук репчатый – 27,2% и другие продукты питания.

Нарушения по росту цен были установлены в каждом втором магазине.

По результатам проведенной работы были снижены цены до экономически обоснованного уровня, выставлены ценники на товары, восстанавливалась работа терминалов, алкоголь снимался с реализации,

– добавили в Госпродпотребслужбе.

Добавим, что Госпродпотребслужба ввела ежедневный мониторинг цен на социально значимые товары, среди которых продукты питания, топливо, лекарственные средства.