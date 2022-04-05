За время войны в Украине значительно выросли цены почти на все социально значимые продукты
Источник:Госпродпотребслужба
В Госпродпотребслужбе сообщили, что за время войны в Украине существенно выросли цены почти на все продовольственные товары. Больше всего подорожал хлеб и крупы.
Рост цен наблюдали в период с 23 февраля (за день до войны) до 4 апреля.
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Больше всего цены выросли на продукты питания, товары первой необходимости, топливо.
На какие продукты выросли цены
- на хлеб (пшеничный вырос в цене на 28,5%, а хлеб пшенично-ржаной – на 12,5%),
- на крупы, в частности гречневая увеличилась на 25,5%,
- на макаронные изделия – на 24,5%,
- на масло подсолнечное – на 11,9%,
- на лук репчатый – 27,2% и другие продукты питания.
Нарушения по росту цен были установлены в каждом втором магазине.
По результатам проведенной работы были снижены цены до экономически обоснованного уровня, выставлены ценники на товары, восстанавливалась работа терминалов, алкоголь снимался с реализации,
– добавили в Госпродпотребслужбе.
Добавим, что Госпродпотребслужба ввела ежедневный мониторинг цен на социально значимые товары, среди которых продукты питания, топливо, лекарственные средства.