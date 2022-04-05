За время войны Украину покинули 2 миллиона детей, – ООН

С начала полномасштабного военного вторжения России на территории суверенного государства Украина 2 миллиона детей вынуждены были бежать за границу.

Организация Объединенных Наций опубликовала в своем твиттере щемящее видео от ЮНИСЕФ, где маленькие украинцы и украиночки со своими матерями уезжают в безопасные места за границей.

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2 миллиона детей вынуждены были покинуть Украину. ЮНИСЕФ и партнеры наращивают усилия по оказанию помощи уязвимым детям. Детям нужен мир. СЕЙЧАС!

– написали в посте ООН.

К слову, ЮНИСЕФ вместе с Минсоцполитики разработали программу, по которой семьям с детьми, что пострадали в результате войны и нуждаются в денежной помощи, окажут финансовую поддержку.

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