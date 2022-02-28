За вторжение Россия понесет такие убытки, будто война прошла и по их территории, – Зеленский

Россия цинично напала на Украину, война продолжается уже пятый день. Владимир Зеленский заявил, что РФ несет большие убытки как среди потерь, так и в экономике.

Президент Украины подтвердил, что Европа закрыла небо для всех российских самолетов.

Также глобальный бизнес отказывается от каких-либо связей с российскими компаниями. Зеленский ожидает еще большего падения российского рубля.

Пока продолжается это преступное вторжение в Украину, российское государство несет такие убытки, будто война прошла и по их территории. Для чего это все вам? Российским матерям, российским учителям, российским предпринимателям и всем остальным. Для чего?

– сказал Зеленский.

Кроме того, президент Украины поблагодарил лидеров Португалии, Литвы, Франции, Польши за поддержку. Также он поговорил с премьерами Бельгии, Испании и премьером Британии Борисом Джонсоном. "Поддержка от нашей антивоенной коалиции – безусловная и беспрецедентная", – добавил он.

Зеленский об убытках для России в войне: видеообращение