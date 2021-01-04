Дональд Трамп наградил конгрессмена Девина Нуньеса, который расследовал действия демократов против штаба Трампа во время "российского дела". Нуньес в течение 2016 – 2019 годов возглавлял комитет по разведке Палаты представителей.

Нуньес неоднократно становился на сторону Дональда Трампа в "российском деле" – вмешательство Кремля в выборы президента США в 2016 году. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

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Трамп вручит президентскую медаль свободы Девину Нуньесу. Это – высшая гражданская награда страны, присуждаемая президентом лицам за особо достойный вклад в безопасность или национальные интересы США,

– говорится в сообщении.

В Белом доме также подчеркнули, что во время "российского дела" Нуньес лично очень рисковал, однако не переставал "отстаивать правду".

"У него хватило мужества противостоять СМИ, ФБР, разведывательному сообществу, Демократической партии, иностранным шпионам", – отмечают у Трампа.

Кроме того, в сообщении добавляют, что Нуньес в 2017 году "раскрыл преступление века", начав расследование "неправомерных действий" администрации президента США Барака Обамы.

К слову, в 2016 – 2019 годах конгрессмен возглавлял комитет по разведке Палаты представителей.

Что известно о медали свободы? Ее создали по решению президента Гарри Трумэна в 1945 году. Медалью награждали людей, отличившихся во время боевых действий.



В 1963 году президент Джон Кеннеди изменил статут награды: ее стали присуждать в мирное время за "выдающийся вклад в дело обеспечения безопасности или национальных интересов США, общего мира, культурные или другие важные общественные или частные начинания".

Обратите внимание! Ранее Трамп помиловал 26 человек, в том числе и бывшего главу своего предвыборного штаба Пола Манафорта, а также экс-советника Роджера Стоуна. Их осудили по делу о вмешательстве России в выборы в США в 2016 году.