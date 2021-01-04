Дональд Трамп нагородив конгресмена Девіна Нуньєса, який розслідував дії демократів проти штабу Трампа під час "російської справи". Нуньєс протягом 2016 – 2019 років очолював комітет з розвідки Палати представників.

Нуньєс неодноразово ставав на сторону Дональда Трампа в "російській справі" – втручання Кремля у вибори президента США у 2016 році. Про це повідомляють на сайті Білого дому.

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Трамп вручить президентську медаль свободи Девіну Нуньєсу. Це – вища цивільна нагорода країни, присуджується президентом особам за особливо гідний внесок у безпеку або національні інтереси США,

– йдеться у повідомленні.

У Білому домі також наголосили, що під час "російської справи" Нуньєс особисто дуже ризикував, однак не переставав "відстоювати правду".

"У нього вистачило мужності протистояти ЗМІ, ФБР, розвідувальній спільноті, Демократичної партії, іноземним шпигунам", – зазначають у Трампа.

Крім того, у повідомленні додають, що Нуньєс у 2017 році "розкрив злочин століття", почавши розслідування "неправомірних дій" адміністрації президента США Барака Обами.

До слова, у 2016 – 2019 роках конгресмен очолював комітет з розвідки Палати представників.

Що відомо про медаль свободи? Її створили за рішенням президента Гаррі Трумена в 1945 році. Медаллю нагороджували людей, які відзначилися під час бойових дій.



У 1963 році президент Джон Кеннеді змінив статут нагороди: її стали присуджувати в мирний час за "видатний внесок у справу забезпечення безпеки або національних інтересів США, загальному миру, культурні чи інші важливі суспільні або приватні починання".

Зверніть увагу! Раніше Трамп помилував 26 людей, зокрема й колишнього голову свого передвиборчого штабу Пола Манафорта, а також ексрадника Роджера Стоуна. Їх засудили у справі про втручання Росії у вибори в США у 2016 році.