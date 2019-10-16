За что депутатов будут лишать зарплаты, – объяснение аналитика

Верховная Рада все же приняла закон, согласно которому оклад народному избраннику будут начислять, только если он принял участие хотя бы в 70% голосований.

О необходимости дисциплинировать депутатов речь шла давно. 16 октября депутаты все же приняли закон, где предусмотрено "наказание гривной" для парламентских прогульщиков. Речь идет о законе о внесении изменений в закон "О статусе народного депутата" и Регламент ВРУ (1035-2).

Кстати: Санкции за прогулы и кнопкодавство: как будут наказывать нардепов

Раньше часто депутат приходил в Раду, регистрировался, и потом его никто не видел. Теперь избранник должен будет не только приходить и регистрироваться, но и голосовать в течение дня, отмечает парламентский аналитик движения "Честно" Дмитрий Черетун.

То есть речь идет о 70% голосований за одно заседание. Только в таком случае ему начислят зарплату за заседание. Если депутат пришел и "тусуется" в кулуарах или буфете – ему оклад за этот день не начислят. Хочешь зарплату – должен голосовать,

– отмечает Дмитрий Черетун.

Аналитик добавляет, что речь идет именно о голосовании при принятии решений ВРУ на каждом пленарном заседании.

Как депутатов будут наказывать за прогулы, смотрите здесь:

Самые известные кнопкодавы в парламенте девятого созыва

Первым кнопкодавом в Раде стал внефракционный депутат мажоритарщик-самовыдвиженец из Донетчины Александр Ковалев.

Почетное второе место в этом списке поделили между собой два депутата от "Слуги народа" Елена Коланчук и Сергей Литвиненко. Во время очередного заседания ВРУ народные избранники извинились за инцидент и пообещали отдать свою зарплату на благотворительность в качестве компенсации.

Конкретнее о том, за что именно будут штрафовать депутатов в материале Кара депутатская: насколько и за что будут штрафовать парламентских прогульщиков.