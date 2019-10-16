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      За что депутатов будут лишать зарплаты, – объяснение аналитика

      36 Читати новину українською
      Штрафы для народных избранников
      Штрафы для народных избранников / Фото 24 канала

      Верховная Рада все же приняла закон, согласно которому оклад народному избраннику будут начислять, только если он принял участие хотя бы в 70% голосований.

      О необходимости дисциплинировать депутатов речь шла давно. 16 октября депутаты все же приняли закон, где предусмотрено "наказание гривной" для парламентских прогульщиков. Речь идет о законе о внесении изменений в закон "О статусе народного депутата" и Регламент ВРУ (1035-2).

      Кстати: Санкции за прогулы и кнопкодавство: как будут наказывать нардепов

      Раньше часто депутат приходил в Раду, регистрировался, и потом его никто не видел. Теперь избранник должен будет не только приходить и регистрироваться, но и голосовать в течение дня, отмечает парламентский аналитик движения "Честно" Дмитрий Черетун.

      То есть речь идет о 70% голосований за одно заседание. Только в таком случае ему начислят зарплату за заседание. Если депутат пришел и "тусуется" в кулуарах или буфете – ему оклад за этот день не начислят. Хочешь зарплату – должен голосовать,
      отмечает Дмитрий Черетун.

      Аналитик добавляет, что речь идет именно о голосовании при принятии решений ВРУ на каждом пленарном заседании.

      Как депутатов будут наказывать за прогулы, смотрите здесь:

      Самые известные кнопкодавы в парламенте девятого созыва

      • Первым кнопкодавом в Раде стал внефракционный депутат мажоритарщик-самовыдвиженец из Донетчины Александр Ковалев.
      • Почетное второе место в этом списке поделили между собой два депутата от "Слуги народа" Елена Коланчук и Сергей Литвиненко. Во время очередного заседания ВРУ народные избранники извинились за инцидент и пообещали отдать свою зарплату на благотворительность в качестве компенсации.

      Конкретнее о том, за что именно будут штрафовать депутатов в материале Кара депутатская: насколько и за что будут штрафовать парламентских прогульщиков.

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      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Законодательство Кнопкодавство
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