За що депутатів позбавлятимуть зарплати, – пояснення аналітика

Верховна Рада все ж ухвалила закон, згідно з яким оклад народному обранцю нараховуватимуть лише якщо він взяв участь хоча б у 70% голосувань.

Про необхідність дисциплінувати депутатів говорилось давно. 16 жовтня все ж депутати ухвалили закон, де передбачене "покарання гривнею" для парламентських прогульників. Йдеться про закон про внесення змін до закону "Про статус народного депутата" та до Регламенту ВРУ (1035-2).

До речі: Санкції за прогули та кнопкодавство: як каратимуть нардепів

Раніше часто депутат приходив у Раду реєструвався, і потім його ніхто не бачив. Тепер обранець повинен буде не лише приходити і реєструватись, а й голосувати протягом дня, зазначає парламентський аналітик руху "Чесно" Дмитро Черетун.

Тобто йдеться про 70% голосувань за одне засідання. Лише в такому разі йому нарахують зарплату за засідання. Якщо депутат прийшов і "тусується" в кулуарах чи буфеті – йому оклад за цей день не нарахують. Хочеш зарплату – маєш голосувати,

– наголошує Дмитро Черетун.

Аналітик додає, що йдеться саме про голосування при прийнятті рішень ВРУ на кожному пленарному засіданні.

Як депутатів каратимуть за прогули, дивіться тут:

Найвідоміші кнопкодави у парламенті дев'ятого скликання

Першим кнопкодавом у новій Раді став позафракційний депутат і мажоритарник-самовисуванець з Донеччини Олександр Ковальов.

Почесне друге місце в цьому списку поділили між собою два депутати від "Слуги народу" Олена Коланчук та Сергій Литвиненко. Під час чергового засідання ВРУ народні обранці вибачились за інцидент й пообіцяли віддати свою зарплату на благодійність у якості компенсації.

Конкретніше про те, за що саме штрафуватимуть депутатів у матеріалі Кара депутатська: наскільки і за що штрафуватимуть парламентських прогульників.