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      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ВЕРХОВНА РАДА

      За що депутатів позбавлятимуть зарплати, – пояснення аналітика

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      Штрафи для народних обранців
      Штрафи для народних обранців / Фото 24 каналу

      Верховна Рада все ж ухвалила закон, згідно з яким оклад народному обранцю нараховуватимуть лише якщо він взяв участь хоча б у 70% голосувань.

      Про необхідність дисциплінувати депутатів говорилось давно. 16 жовтня все ж депутати ухвалили закон, де передбачене "покарання гривнею" для парламентських прогульників. Йдеться про закон про внесення змін до закону "Про статус народного депутата" та до Регламенту ВРУ (1035-2).

      До речі: Санкції за прогули та кнопкодавство: як каратимуть нардепів

      Раніше часто депутат приходив у Раду реєструвався, і потім його ніхто не бачив. Тепер обранець повинен буде не лише приходити і реєструватись, а й голосувати протягом дня, зазначає парламентський аналітик руху "Чесно" Дмитро Черетун.

      Тобто йдеться про 70% голосувань за одне засідання. Лише в такому разі йому нарахують зарплату за засідання. Якщо депутат прийшов і "тусується" в кулуарах чи буфеті – йому оклад за цей день не нарахують. Хочеш зарплату – маєш голосувати,
      – наголошує Дмитро Черетун.

      Аналітик додає, що йдеться саме про голосування при прийнятті рішень ВРУ на кожному пленарному засіданні.

      Як депутатів каратимуть за прогули, дивіться тут:

      Найвідоміші кнопкодави у парламенті дев'ятого скликання

      • Першим кнопкодавом у новій Раді став позафракційний депутат і мажоритарник-самовисуванець з Донеччини Олександр Ковальов.
      • Почесне друге місце в цьому списку поділили між собою два депутати від "Слуги народу" Олена Коланчук та Сергій Литвиненко. Під час чергового засідання ВРУ народні обранці вибачились за інцидент й пообіцяли віддати свою зарплату на благодійність у якості компенсації.

      Конкретніше про те, за що саме штрафуватимуть депутатів у матеріалі Кара депутатська: наскільки і за що штрафуватимуть парламентських прогульників.

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      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Законодавство Кнопкодавство
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