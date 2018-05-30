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"УБИЙСТВО" АРКАДИЯ БАБЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СБИТЫЙ "БОИНГ 777"

За что в России ненавидят Аркадия Бабченко

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Бабченко жив, но заказ был и причины для покушений на него остались. Ведь, он публично критикует Путина и его режим.

В девяностых он принимал участие в двух чеченских компаниях. После двухтысячного Аркадий Бабченко занялся журналистикой. Во время войны в Грузии занял антивоенную позицию. Написал книгу "Война", которую впоследствии перевели на 16 языков. Принимал участие в протестных акциях и "Маршах несогласных" в России. А 20 марта 2012 на него открыли уголовное дело. Мол призывает к массовым беспорядкам.

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Он критиковал кремлевский режим, а Российскую Федерацию называл "Мордором". За резкие высказывания Бабченко о катастрофе ТУ-154, в которой полным составом погиб российский ансамбль имени Александрова, российские депутаты предложили лишить его гражданства. В 2017 Бабченко покинул Россию из-за постоянных угроз его жизни.

И даже находясь далеко от поребрика Бабченко продолжал критиковать путинский режим.

"В то, что там (в России) можно что-то изменить — я уже не верю. Владимир Путин — это сейчас самая сильная диктатура в мире. С двумя миллионами милиционеров, с отличной гигантской армией, с четырьмя дивизиями, которые в течение четырех часов будут в Москве, и две из них – танковые. Поэтому что-то там менять сегодня невозможно. Но, черт побери! Это моя родина. Я хочу там жить", – сказал Бабченко.

Автор: Анастасия Крымова
Теги: Новости России Новости Украины Новости политики журналисты "Убийство" Аркадия Бабченко
Источник: 24 Канал
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