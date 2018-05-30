За що в Росії ненавидять Аркадія Бабченка

Бабченко живий, але замовлення було і причини для замахів на нього залишилися. Адже, він публічно критикує Путіна та його режим.

У дев'яностих він брав участь у двох чеченських компаніях. Після двотисячного Аркадій Бабченко зайнявся журналістикою. Під час війни у Грузії зайняв антивоєнну позицію. Написав книгу "Війна", яку згодом переклали 16 мовами. Брав участь у протестних акціях і "Маршах незгодних" у Росії. А 20 березня 2012 на нього відкрили кримінальну справу. Мовляв закликає до масових заворушень.

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Він критикував кремлівський режим, а Російську Федерацію називав "Мордором". За різкі висловлювання Бабченка про катастрофу ТУ-154, в якій повним складом загинув російський ансамбль імені Александрова, російські депутати запропонували позбавити його громадянства. У 2017 Бабченко залишив Росію через постійну загрозу його життю.

І навіть перебуваючи, далеко від порєбріка Бабченко продовжував критикувати путінський режим.



"У те, що там (у Росії) можна щось змінити — я вже не вірю. Володимир Путін — це нині найсильніша диктатура у світі. З двома мільйонами міліціонерів, з відмінною гігантською армією, з чотирма дивізіями, які протягом чотирьох годин будуть у Москві, і дві з них – танкові. Тому щось там міняти сьогодні неможливо. Але, трясця! Це моя батьківщина. Я хочу там жити", – сказав Бабченко.

