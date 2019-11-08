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      За Дубневича внесли залог, но нардепа все равно забрали в СИЗО, – адвокат

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      Ярослава Дубневича забрали в СИЗО, несмотря на внесенный залог
      Ярослава Дубневича забрали в СИЗО, несмотря на внесенный залог / gordonua.com

      За народного депутата Ярослава Дубневича внесли 100 миллионов гривен залога еще до объявления решения Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, однако нардепа все равно этапировали в Лукьяновское СИЗО.

      Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 7 ноября приняла решение взять под стражу Дубневича до 31 декабря 2019 года с альтернативой залога в 90 миллионов гривен.

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      Ярослава Дубневича не имели права вчера (7 ноября) задерживать, потому что за него до момента объявления решения суда внесли залог. Ярослав Дубневич еще вчера выполнил решение суда,
      – сказал "Украинской правде" адвокат нардепа Алексей Шевчук.

      "Серьезное преступление совершили сотрудники НАБУ. Потому, когда в суде им показали платежки о внесенном залоге, они взяли человека и повезли в СИЗО. В решении суда нет ни одного пункта о том, что сотрудниками НАБУ разрешено этапировать Дубневича. Также в решении нет ни слова о Лукьяновском СИЗО", – добавил защитник Дубневича.

      Что известно об истории с мерой пресечения Дубневичу?

      7 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда определила для Дубневича меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 90 миллионов гривен.

      По словам адвоката, залог за нардепа вносили 6 и 7 ноября несколько человек. И на момент вынесения решения Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда за Дубневича была внесена полная сумма залога – 100 миллионов гривен залога. Это на 10 миллионов больше, чем определила апелляция.

      Шевчук добавил, что 8 ноября в Шевченковский суд было подано заявление о незаконном задержании Дубневича. Адвокат анонсировал, что 11-12 ноября будет готово обращение в Европейский суд по правам человека о том, что нардепа якобы незаконно задержали, при наличии действующей меры пресечения – залога.

       Узнайте больше о Ярославе Дубневиче

      В чем подозревают Ярослава Дубневича?

      • В ложном декларировании, то есть в нарушении антикоррупционного законодательства.
      • В присвоении, растрате имущества и злоупотреблении служебным положением, в результате чего через подставные фирмы нардеп мог получить свыше 90 миллионов гривен. Это дело касается коррупционных схем, связанных с закупками для "Укрзализныци". Наказание за аткий преступление – от 7 до 12 лет тюрьмы.
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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Арест Криминальные новости Антикоррупционный суд СІЗО Ярослав Дубневич
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