За Дубневича внесли залог, но нардепа все равно забрали в СИЗО, – адвокат
За народного депутата Ярослава Дубневича внесли 100 миллионов гривен залога еще до объявления решения Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда, однако нардепа все равно этапировали в Лукьяновское СИЗО.
Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда 7 ноября приняла решение взять под стражу Дубневича до 31 декабря 2019 года с альтернативой залога в 90 миллионов гривен.
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Ярослава Дубневича не имели права вчера (7 ноября) задерживать, потому что за него до момента объявления решения суда внесли залог. Ярослав Дубневич еще вчера выполнил решение суда,
– сказал "Украинской правде" адвокат нардепа Алексей Шевчук.
"Серьезное преступление совершили сотрудники НАБУ. Потому, когда в суде им показали платежки о внесенном залоге, они взяли человека и повезли в СИЗО. В решении суда нет ни одного пункта о том, что сотрудниками НАБУ разрешено этапировать Дубневича. Также в решении нет ни слова о Лукьяновском СИЗО", – добавил защитник Дубневича.
Что известно об истории с мерой пресечения Дубневичу?
7 ноября Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда определила для Дубневича меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в 90 миллионов гривен.
По словам адвоката, залог за нардепа вносили 6 и 7 ноября несколько человек. И на момент вынесения решения Апелляционной палаты Высшего антикоррупционного суда за Дубневича была внесена полная сумма залога – 100 миллионов гривен залога. Это на 10 миллионов больше, чем определила апелляция.
Шевчук добавил, что 8 ноября в Шевченковский суд было подано заявление о незаконном задержании Дубневича. Адвокат анонсировал, что 11-12 ноября будет готово обращение в Европейский суд по правам человека о том, что нардепа якобы незаконно задержали, при наличии действующей меры пресечения – залога.
Узнайте больше о Ярославе Дубневиче
В чем подозревают Ярослава Дубневича?
- В ложном декларировании, то есть в нарушении антикоррупционного законодательства.
- В присвоении, растрате имущества и злоупотреблении служебным положением, в результате чего через подставные фирмы нардеп мог получить свыше 90 миллионов гривен. Это дело касается коррупционных схем, связанных с закупками для "Укрзализныци". Наказание за аткий преступление – от 7 до 12 лет тюрьмы.