13:26
8 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ДЖЕК МА В УКРАЇНІ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Америка знищує російське православ'я. Кадиров планує вбивати за образи в інтернеті
      Вєсті Кремля
      22:32, 7 листопада
      Вєсті.UA: Обмовка Зеленського за Фройдом. Порошенко відпочиває
      Вєсті.UA
      19:27, 7 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК ДЖЕК МА В УКРАЇНІ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      За Дубневича внесли заставу, але нардепа все одно забрали в СІЗО, – адвокат

      628 Читать новость на русском
      Ярослава Дубневича забрали до СІЗО, попри внесену заставу
      Ярослава Дубневича забрали до СІЗО, попри внесену заставу / gordonua.com

      За народного депутата Ярослава Дубневича внесли 100 мільйонів гривень застави ще до оголошення рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, однак нардепа все одно етапували до Лук’янівського СІЗО.

      Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 7 листопада ухвалила рішення взяти під варту Дубневича до 31 грудня 2019 року з альтернативою застави в 90 мільйонів гривень.

      Читайте також: Справа Дубневича дуже перспективна, – Рябошапка

      Ярослава Дубневича не мали права вчора (7 листопада) затримувати, бо за нього до моменту оголошення рішення суду внесли заставу. Ярослав Дубневич ще вчора виконав рішення суду,
      – сказав "Українській правді" адвоката нардепа Олексій Шевчук.

      "Серйозний злочин вчили співробітники НАБУ. Бо, коли у суді їм показали платіжки про внесену заставу, вони взяли людину і повезли в СІЗО. У рішенні суду немає жодного пункту про те, що співробітниками НАБУ дозволено етапувати Дубневича. Також у рішенні немає жодного слова про Лук’янівське СІЗО", – додав захисник Дубневича.

      Що відомо про історію з запобіжним заходом Дубневичу?

      7 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду визначила для Дубневича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 90 мільйонів гривень.

      За словами адвоката, заставу за нардепа вносили 6 та 7 листопада кілька осіб. І на момент виголошення рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду за Дубневича була внесена повна сума застави – 100 мільйонів гривень застави. Це на 10 мільйонів більше, ніж визначила апеляція.

      Шевчук додав, що 8 листопада до Шевченківського суду була подана заява про незаконне затримання Дубневича. Адвокат анонсував, що 11-12 листопада буде готове звернення до Європейського суду з прав людини про те, що нардепа нібито незаконно затримали за наявності чинного запобіжного заходу – застави.

      Дізнайтеся більше про Ярослава Дубневича

      У чому підозрюють Ярослава Дубневича?

      • У неправдивому декларуванні, тобто порушенні антикорупційного законодавства.
      • У привласненні, розтраті майна та зловживанні службовим становищем, в результаті чого через підставні фірми нардеп міг отримати понад 90 мільйонів гривень. Ця справа стосується корупційних схем, пов’язаних із закупівлями для Укрзалізниці. Покарання за аткий злочин – від 7 до 12 років в’язниці.
      blog_ava
      Чергова провокація: бойовики погрожують ввести "внутрішні війська" у райони розведення сил
      сьогодні
      2981
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Арешт Ярослав Дубневич СІЗО Антикорупційний суд Кримінальні новини
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Помилка – найкраще добриво для завтрашнього успіху, – надихаючі цитати Джека Ма
      сьогодні , 13:07 Помилка – найкраще добриво для завтрашнього успіху, – надихаючі цитати Джека Ма
      Ірина Полицька 50
      Невидимая стена между Крымом и правдой
      сьогодні , 12:02 Невидимая стена между Крымом и правдой
      Блог Медіа 431
      Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      7 листопада , 09:00 Найпоширеніші осінні хвороби: як не захворіти та чим їх лікувати
      5135
      Самогубства, насильство, фільми про Майдан: що відбувається у Гонконзі
      сьогодні , 09:20 Самогубства, насильство, фільми про Майдан: що відбувається у Гонконзі
      Богдан Мірошниченко 842
      Кто помогает Беларуси удаляться от России
      сьогодні , 08:40 Кто помогает Беларуси удаляться от России
      Злой Одессит 1300
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук