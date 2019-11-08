За Дубневича внесли заставу, але нардепа все одно забрали в СІЗО, – адвокат

За народного депутата Ярослава Дубневича внесли 100 мільйонів гривень застави ще до оголошення рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду, однак нардепа все одно етапували до Лук’янівського СІЗО.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду 7 листопада ухвалила рішення взяти під варту Дубневича до 31 грудня 2019 року з альтернативою застави в 90 мільйонів гривень.

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Ярослава Дубневича не мали права вчора (7 листопада) затримувати, бо за нього до моменту оголошення рішення суду внесли заставу. Ярослав Дубневич ще вчора виконав рішення суду,

– сказав "Українській правді" адвоката нардепа Олексій Шевчук.

"Серйозний злочин вчили співробітники НАБУ. Бо, коли у суді їм показали платіжки про внесену заставу, вони взяли людину і повезли в СІЗО. У рішенні суду немає жодного пункту про те, що співробітниками НАБУ дозволено етапувати Дубневича. Також у рішенні немає жодного слова про Лук’янівське СІЗО", – додав захисник Дубневича.

Що відомо про історію з запобіжним заходом Дубневичу?

7 листопада Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду визначила для Дубневича запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в 90 мільйонів гривень.

За словами адвоката, заставу за нардепа вносили 6 та 7 листопада кілька осіб. І на момент виголошення рішення Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду за Дубневича була внесена повна сума застави – 100 мільйонів гривень застави. Це на 10 мільйонів більше, ніж визначила апеляція.

Шевчук додав, що 8 листопада до Шевченківського суду була подана заява про незаконне затримання Дубневича. Адвокат анонсував, що 11-12 листопада буде готове звернення до Європейського суду з прав людини про те, що нардепа нібито незаконно затримали за наявності чинного запобіжного заходу – застави.

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