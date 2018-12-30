15:19
30 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путинский солдат. Передаём за проезд
      Вєсті Кремля
      18:21, 29 декабря
      Вести.UA.Жир: Президентские амбиции Кернеса. Нарцисс Валерьевич
      Вєсті.UA
      17:38, 29 декабря
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2018 ГОДА ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ САНКЦИИ

      За год из российского плена удалось освободить только троих украинцев

      26 Читати новину українською
      В 2018 году из российского плена удалось освободить только троих украинцев
      В 2018 году из российского плена удалось освободить только троих украинцев / Иллюстративное фото

      В течение 2018 года из российских тюрем удалось освободить только троих украинцев: Романа Савкова, Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака.

      Об этом в Facebook сообщила первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко

      "Как представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам, почти ежемесячно посещала Минск. К сожалению, в течение этого года совместным усилиями президента, дипломатов, пограничников удалось освободить только троих наших: в январе – Романа Савкова и в марте – двоих пограничников из тюрем РФ Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака", – написала Геращенко.

      Читайте также: В России рассказали, почему переместили политзаключенного Сущенко в карцер

      Политик подчеркнула, что находится в постоянном контакте с семьями украинских заложников и политзаключенных, удерживаемых в России, неоднократно встречалась и старается помогать в решении социальных вопросов.

      Геращенко также рассказала о своем участии в более чем 70 международных встречах с представителями правительств и парламентов зарубежных стран, международных организаций и дипломатических миссий.

      По словам политика, во всех международных поездках, встречах ключевой задачей было информирование о безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе и в оккупированном Крыму, работе минских групп, вопросе освобождения заложников, усилении санкций против РФ.

       

      Теги: Новости Украины Украина – Россия Ирина Геращенко Заложники Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Перезавантаження НАЗК: як припинити доплачувати тим, хто краде в України мільярди
      сегодня , 13:00 Перезавантаження НАЗК: як припинити доплачувати тим, хто краде в України мільярди
      Олександра Дрік 62
      Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      20 декабря , 14:59 Каким был 2018 год – обзор 24 канала
      Цар-патріарх: персона, що виплекала імперську хіть Росії до України
      сегодня , 11:00 Цар-патріарх: персона, що виплекала імперську хіть Росії до України
      Олесь Друкач 1466
      Вся суть СССР в 6 жутких цифрах
      сегодня , 10:02 Вся суть СССР в 6 жутких цифрах
      Настя Сукач 17183
      Як Кремль французьких націоналістів фінансував
      сегодня , 09:00 Як Кремль французьких націоналістів фінансував
      Борис Немировський 1287
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук