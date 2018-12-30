За год из российского плена удалось освободить только троих украинцев

В течение 2018 года из российских тюрем удалось освободить только троих украинцев: Романа Савкова, Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака.

Об этом в Facebook сообщила первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко

"Как представитель Украины в подгруппе по гуманитарным вопросам, почти ежемесячно посещала Минск. К сожалению, в течение этого года совместным усилиями президента, дипломатов, пограничников удалось освободить только троих наших: в январе – Романа Савкова и в марте – двоих пограничников из тюрем РФ Богдана Марцоня и Игоря Дзюбака", – написала Геращенко.

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Политик подчеркнула, что находится в постоянном контакте с семьями украинских заложников и политзаключенных, удерживаемых в России, неоднократно встречалась и старается помогать в решении социальных вопросов.

Геращенко также рассказала о своем участии в более чем 70 международных встречах с представителями правительств и парламентов зарубежных стран, международных организаций и дипломатических миссий.

По словам политика, во всех международных поездках, встречах ключевой задачей было информирование о безопасности и гуманитарной ситуации на Донбассе и в оккупированном Крыму, работе минских групп, вопросе освобождения заложников, усилении санкций против РФ.