За рік з російського полону вдалося звільнити лише трьох українців

Протягом 2018 року з російських в’язниць вдалося звільнити лише трьох українців: Романа Савкова, Богдана Марцоня та Ігоря Дзюбака.

Про це у Facebook повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенкою

"Як представник України у підгрупі з гуманітарних питань, майже щомісяця відвідувала Мінськ. На жаль, протягом цього року спільним зусиллями президента, дипломатів, прикордонників вдалося звільнити лише трьох наших: у січні – Романа Савкова та в березні – двох прикордонників із тюрем РФ Богдана Марцоня та Ігоря Дзюбака", – написала Геращенко.

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Політик наголосила, що перебуває у постійному контакті з родинами українських заручників і політв‘язнів, утримуваних у Росії, неодноразово зустрічалася і намагається допомагати у розв'язанні соціальних питань.



Геращенко також розповіла про свою участь у понад 70 міжнародних зустрічах із представниками урядів та парламентів зарубіжних країн, міжнародних організацій та дипломатичних місій.



За словами політика, у всіх міжнародних поїздках, зустрічах ключовим завданням було інформування про безпекову і гуманітарну ситуацію на Донбасі та в окупованому Криму, роботу мінських груп, питання звільнення заручників, посилення санкцій проти РФ.