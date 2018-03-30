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За госизмену военный получил 12 лет

17 Читати новину українською
За госизмену военный получил 12 лет
За госизмену военный получил 12 лет / dniprograd.org

Военная прокуратура Хмельницкой области отстояла в апелляции меру наказания госизменщику в виде 12 лет лишения свободы.

Об этом сообщил Отдел связей с общественностью и СМИ Генеральной прокуратуры Украины.

"Апелляционный суд Черниговской области поддержал позицию военной прокуратуры Хмельницкого гарнизона Западного региона Украины и оставил без изменений приговор суда первой инстанции, полностью отказав в удовлетворении апелляционных жалоб обвиняемого и его защитника", – говорится в сообщении.

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Доказано, что военнослужащий, действуя умышленно, передал представителям Российской Федерации сведения с государственной тайной: план полета военного самолета-разведчика, что позволило иностранному государству спланировать мероприятия по противодействию и уменьшить результативность выполнения специального задания.

Кроме того, во время выполнения специального полета обвиняемый самовольно уклонился от маршрута, пытался установить контакт с неизвестными лицами, направил самолет к линии государственной границы с Российской Федерацией, но был вынужден совершить посадку. Решение суда вступило в законную силу.

Напомним, 6 июня 2017 года Хмельницкий горрайонный суд Хмельницкой области признал виновным военнослужащего одной из воинских частей в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена) и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 12 лет с лишением воинского звания "майор".

Теги: Новости Хмельницкого Новости Украины
Источник: 24 Канал
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