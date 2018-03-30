За держзраду військовий отримав 12 років

Військова прокуратура на Хмельниччині відстояла в апеляції міру покарання держзраднику у вигляді 12 років позбавлення волі.

Про це повідомив Відділ зв'язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

"Апеляційний суд Хмельницької області підтримав позицію військової прокуратури Хмельницького гарнізону Західного регіону України та залишив без змін вирок суду першої інстанції, повністю відмовивши у задоволенні апеляційних скарг обвинуваченого та його захисника", – йдеться у повідомленні.

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Доведено, що військовослужбовець, діючи умисно, передав представникам Російської Федерації відомості з державною таємницею: план польоту військового літака-розвідника, що дало змогу іноземній державі спланувати заходи з протидії та зменшити результативність виконання спеціального завдання.

Окрім того, під час виконання спеціального польоту обвинувачений самовільно ухилився від маршруту, намагався встановити контакт із невідомими особами, направив літак до лінії державного кордону з Російською Федерацією, але був вимушений здійснити посадку. Наразі рішення суду набрало законної сили.

Нагадаємо, 6 червня 2017 року Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області визнав винним військовослужбовця однієї з військових частин у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада) та призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на 12 років з позбавленням військового звання "майор".