12:11
30 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
3°C
3°C -1°C
  • субота
    8°C 2°C
  • неділя
    13°C 5°C
  • понеділок
    7°C 1°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Чіпи для рабів у Росії. Неперевершена російська зброя
Вєсті Кремля
23:59, 29 березня
Вєсті.UA. Чарівна паличка Порошенка. Президентські амбіції Насірова
Вєсті.UA
19:59, 29 березня
Чому ветерани АТО не можуть отримати посвідчення інваліда, а чиновники ним спекулюють
ЦРУ
22:05, 29 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Автомобільний гараж: острів чоловічої свободи
Згадати все
23:29, 29 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО

За держзраду військовий отримав 12 років

64 Читать новость на русском
За держзраду військовий отримав 12 років
За держзраду військовий отримав 12 років / dniprograd.org

Військова прокуратура на Хмельниччині відстояла в апеляції міру покарання держзраднику у вигляді 12 років позбавлення волі.

Про це повідомив Відділ зв'язків із громадськістю та ЗМІ Генеральної прокуратури України.

"Апеляційний суд Хмельницької області підтримав позицію військової прокуратури Хмельницького гарнізону Західного регіону України та залишив без змін вирок суду першої інстанції, повністю відмовивши у задоволенні апеляційних скарг обвинуваченого та його захисника", – йдеться у повідомленні.

Читайте також: Портнов судитиметься з СБУ через звинувачення у держзраді

Доведено, що військовослужбовець, діючи умисно, передав представникам Російської Федерації відомості з державною таємницею: план польоту військового літака-розвідника, що дало змогу іноземній державі спланувати заходи з протидії та зменшити результативність виконання спеціального завдання.

Окрім того, під час виконання спеціального польоту обвинувачений самовільно ухилився від маршруту, намагався встановити контакт із невідомими особами, направив літак до лінії державного кордону з Російською Федерацією, але був вимушений здійснити посадку. Наразі рішення суду набрало законної сили.

Нагадаємо, 6 червня 2017 року Хмельницький міськрайонний суд Хмельницької області визнав винним військовослужбовця однієї з військових частин у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада) та призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на 12 років з позбавленням військового звання "майор".

Теги: Новини Хмельницького Новини України
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Кум на мушці: чому ГПУ взялася за Медведчука
сьогодні, 12:00 Кум на мушці: чому ГПУ взялася за Медведчука
Наталія Лебідь 176
К чему приведет Украину крах государственности
сьогодні, 11:00 К чему приведет Украину крах государственности
Павло Казарін 550
Історія успіху
сьогодні, 10:00 Історія успіху "Партії регіонів": від заснування партії Порошенком до втечі Януковича
Віталій Дейнега 720
Україні потрібен боснійський сценарій, чи це нав'язування Росією своїх бажань?
сьогодні, 08:46 Україні потрібен боснійський сценарій, чи це нав'язування Росією своїх бажань?
Дмитро Снєгирьов 1140
Чи буде світова війна – вона вже точиться
29 березня, 22:03 Чи буде світова війна – вона вже точиться
Дід Панас 1299
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук