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      ЯЗЫКОВЫЙ ВОПРОС ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ТАРИФЫ НА ГАЗ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      За государственный язык мы боролись на протяжении веков, – патриарх Филарет

      82 Читати новину українською
      Почетный Патриарх Православной церкви Украины Филарет.
      Почетный Патриарх Православной церкви Украины Филарет. / Фото из открытых источников

      Принятие закона об украинском языке имеет большое значение, потому что этот закон утверждает украинскую нацию. Такое мнение в кулуарах Верховной Рады высказал почетный Патриарх Православной церкви Украины Филарет.

      Он убежден, что такое решение утверждает украинскую нацию.

      "Принятие закона об украинском языке имеет большое значение. Потому что этот закон утверждает украинскую нацию. Есть нация – есть народ, а есть народ – есть государство. За что мы боролись не только когда получили государство? За это мы боролись на протяжении многих веков. Но мы победили, потому что с нами правда. А с правдой Бог, а там где Бог – там всегда победа", – подчеркнул почетный Патриарх.

      Филарет поблагодарил народных депутатов, которые все же собрались и пришли в Раду и проголосовали за закон. Также он подчеркнул, что это не означает, что в Украине запрещены другие языки.

      Все языки в Украине разрешены, и все мы разговариваем на разных языках, в частности, английском, немецком, русском, белорусском, но государственный язык один – украинский. Так же, как во всех европейских государствах, есть государственный язык, а есть те, на которых разговаривают некоторые граждане этих стран. Так же, как в Соединенных Штатах Америки люди общаются на разных языках, но английский – государственный язык. Ничего нового мы здесь не придумали, мы идем тем путем, что и другие государства,
      – сказал Филарет.

      Закон про українську мову: що це таке

       

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      Автор: Ирина Полищук
      Теги: Новости Украины Новости политики Украинский язык языковый вопрос Верховная Рада Статьи Филарет
      Источник: 24 канал
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