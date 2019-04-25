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      За державну мову ми боролись протягом століть, – патріарх Філарет

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      Почесний Патріарх Православної церкви України Філарет.
      Почесний Патріарх Православної церкви України Філарет. / З відкритих джерел

      Прийняття закону про українську мову має велике значення, тому що цей закон утверджує українську націю. Таку думку в кулуарах Верховної Ради висловив почесний Патріарх Православної церкви України Філарет.

      Він переконаний, що таке рішення утверджує українську націю.

      "Прийняття закону про українську мову має велике значення. Тому що цей закон утверджує українську націю. Є нація – є народ, а є народ – є держава. За що ми боролись не лише коли отримали державу? За це ми боролись протягом багатьох століть. Але ми перемогли, тому що з нами правда. А з правдою Бог, а там де Бог – там завжди перемога", – наголосив почесний Патріарх.

      Філарет подякував народним депутатам, які все ж зібрались та прийшли в Раду і проголосували за закон. Також він наголосив, що це не означає, що в Україні заборонені інші мови.

      Всі мови в Україні дозволені й всі ми розмовляємо різними мовами, зокрема, англійською, німецькою, російською, білоруською, але державна мова одна – українська. Так само як у всіх європейських державах, є державна мова, а є ті, якими розмовляють деякі громадяни цих країн. Так само як у Сполучених Штатах Америки люди спілкуються багатьма мовами, але англійська – державна мова. Нічого нового ми тут не вигадали, ми йдемо тим шляхом, що інші держави,
      – сказав Філарет.

      Закон про українську мову: що це таке

       

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      Автор: Ірина Поліщук
      Теги: Новини України Новини політики Українська мова мовне питання Верховна Рада Статті Філарет
      Джерело: 24 канал
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