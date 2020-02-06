За клоуна получишь пи*ды: скандал депутатов в Раде попал на видео

Парламентский четверг, 6 февраля, запомнится почти непрерывными стычками в Верховной Раде. Неоднократно между депутатами возникали жесткие, а иногда даже грубые ссоры. Одна из таких – между "слугой народа" Максимом Ткаченко и депутатом "Батькивщины" Алексеем Кучеренко – попала на объективы камер.

Видео, на котором два парламентария скандалят, местами с применением брани, сразу же слили в социальные сети.

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На опубликованных кадрах видно, как Ткаченко подходит к Кучеренко и "просит" его "идти домой, потому что его время уже вышло". Похоже, он имеет в виду политическое время Кучеренко, который успел побыть депутатом четырех созывов и министром в правительстве Юлии Тимошенко.

"Ваше время уже вышло, езжайте в санаторий. Поезжайте в Трускавец, отдохните", – заявил "Слуга народа".

В ответ депутат от "Батькивщины" назвал Максима Ткаченко "малолетним клоуном".

Сейчас за клоуна, бл*дь! За клоуна вы сейчас пи*ды получите. Вы поняли? За клоуна,

– заявил Ткаченко.

"Я хочу на это посмотреть, хочу это увидеть. Вы только обругали меня матом", – спокойно ответил Кучеренко.

Впоследствии к депутатам подошел еще один избранник от "Батькивщины" Вадим Ивченко, который успокоил и забрал Максима Ткаченко.

Ссора между Ткаченко и Кучеренко: смотрите видео

Кто такой Максим Ткаченко?Народный депутат от "Слуги народа", первый заместитель председателя комитета Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции оккупированных территорий. Он является одним из совладельцев ООО "Квартал-Центр" – дочерней компании студии "Квартал 95".

Кто такой Алексей Кучеренко?Народный депутат Украины 3, 5, 6 и 9 созывов. В парламенте был как внефракционным депутатом, так и членом фракций "Нашей Украины" и "Батькивщины". Также возглавлял Министерство ЖКХ во втором правительстве Юлии Тимошенко.