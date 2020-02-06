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      За клоуна отримаєш пи*ди: скандал депутатів у Раді потрапив на відео

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      Депутати Ткаченко і Кучеренко поскандалили у Раді / колаж 24 каналу

      Парламентський четвер, 6 лютого, запам'ятається майже безперервними сутичками у Верховній Раді. Неодноразово між депутатами виникали жорсткі, а подекуди навіть грубі сварки. Одна з таких – між "Слугою народу" Максимом Ткаченком і депутатом "Батьківщини" Олексієм Кучеренком – потрапила на об'єктиви камер.

      Відео, на якому два парламентарі скандалять, місяцями з застосуванням лайки, одразу ж злили у соціальні мережі.

      До слова: Нардепи знову влаштували сутички в Раді через ринок землі: фото, відео

      На опублікованих кадрах помітно, як Ткаченко підходить до Кучеренка і "просить" його "іти додому, бо його час вже вийшов. Схоже, він має на увазі політичний час Кучеренка, який встиг побути депутатом чотирьох скликань та міністром в уряді Юлії Тимошенко.

      "Ваш час вже вийшов, їдьте у санаторій. Поїдьте до Трускавця, відпочиньте", – заявив "Слуга народу".

      У відповідь депутат від "Батьківщини" назвав Максима Ткаченка "малолітнім клоуном".

      Зараз за клоуна, бл*дь! За клоуна ви зараз пи*ди отримаєте. Ви зрозуміли? За клоуна,
      – заявив Ткаченко.

      "Я хочу на це подивитися, хочу це побачити. Ви щойно облаяли мене матом", – спокійно відповів Кучеренко.

      Згодом до депутатів підійшов ще один обранець від "Батьківщини" Вадим Івченко, який заспокоїв та забрав Максима Ткаченка.

      Сварка між Ткаченком і Кучеренком: дивіться відео

      Хто такий Максим Ткаченко?Народний депутат від "Слуги народу", перший заступник голови комітету Ради з прав людини, деокупації і реінтеграції окупованих територій. Він є одним зі співвласників ТОВ "Квартал-Центр" – дочірньої компанії студії "Квартал 95".

      Хто такий Олексій Кучеренко?Народний депутат України 3, 5, 6 і 9 скликань. У парламенті був як позафракційним депутатом, так і членом фракцій "Нашої України" і "Батьківщини". Також очолював Міністерство ЖКГ у другому уряді Юлії Тимошенко.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини політики Верховна Рада Слуга народу ВО Батьківщина Сутички Курйозні новини
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