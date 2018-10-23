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      За минувшие сутки на фронте уничтожили троих оккупантов, – разведка

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      Сутки на фронте: пророссийские наемники понесли потери
      Сутки на фронте: пророссийские наемники понесли потери / Getty images

      За прошедшие сутки российско-оккупационные войска 12 раз открывали огонь по позициям украинских защитников в зоне проведения Операции Объединенных сил.

      Об этом утром 23 октября сообщает пресс-центр ООС.

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      По данным штаба, ситуация на фронте за минувшие сутки была вполне контролируемой, однако оккупанты не обошлись без коварных провокаций.

      Так, прицельный огонь противник вел гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Украинские воины были вынуждены открывать ответный огонь.

      Со стороны наемников были обстреляны позиций Объединенных сил в районах населенных пунктов Счастье, Крымское, Золотое, Пески, Марьинка, Тарамчук, Березовое, Новотроицкое, Чермалык и Лебединское.

      А по опорному пункту у Счастья враг бил из автоматических и станковых гранатометов в течение почти трех часов.

      К счастью, потерь среди защитников Украины нет.

      По данным разведки, за минувшие сутки были уничтожены двое и ранены трое оккупантов.

      22 октября стало известно, что боевики обстреляли прифронтовую Марьинку, в результате чего ранения получил мирный житель.

      Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Вооруженные Силы Украины АТО
      Источник: 24 Канал
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