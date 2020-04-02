За нарушение режима самоизоляции оштрафовали 130 граждан, – МВД

К административной ответственности привлекли лиц, которые вернулись из-за границы и отказались быть дома в течение 14 дней. Нарушение стоило бывшим путешественникам 17 тысяч гривен.

Полиция будет выборочно контролировать, придерживаются ли лица, которые вернулись, режима самоизоляции. На тотальный контроль у правоохранителей не хватает ресурсов. Об этом сообщил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, информирует телеграмм-канал МВД.

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Будем звонить им и напоминать о требовании находиться дома, выезжать с проверками. Если человека не застанем, составим административный протокол, а он потом заплатит штраф 17 тысяч гривен,

– сказал Геращенко.

В целом украинские правоохранители уже составили более 3100 админпротоколов за нарушение правил карантина. Кроме того, с начала карантина уже открыто более 30 уголовных производств – за нарушение карантинных мероприятий и санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний.

К слову, в Киеве создали мониторинговый центр по контролю соблюдения самоизоляции больными в легкой форме, которые лечатся дома и их контактными лицами. Центр также будет контролировать людей, которые находятся на обсервации, потому что вернулись из стран, где зафиксированы случаи коронавируса.



Ответственность за нарушение карантина / Инфографика 24 канала