14:21
2 квіт 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоров'я Спорт Смачно Дім Сім'я Auto Інвестиції Освіта Likar Покер
      more
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 РИНОК ЗЕМЛІ КОРОНАВІРУС COVID-19

      За порушення режиму самоізоляції оштрафували 130 громадян, – МВС

      -
      Геращенко розповів про штрафи за порушення режиму самоізоляції / МВС України

      До адміністративної відповідальності притягнули осіб, що повернулись з-за кордону і відмовились бути вдома протягом 14 днів. Порушення коштувало колишнім мандрівникам 17 тисяч гривень.

      Поліція буде вибірково контролювати, чи дотримуються особи, що повернулися, режиму самоізоляції. На тотальний контроль у правоохоронців не вистачає ресурсів. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує телеграм-канал МВС.

      До теми Що загрожує українцям, які втекли з обсервації: пояснення представника МВС

      Будемо дзвонити їм і нагадувати про вимогу перебувати вдома, виїжджати з перевірками. Якщо людину не застанемо, складемо адміністративний протокол, а він потім заплатить штраф 17 тисяч гривень,
      – сказав Геращенко.

      Загалом українські правоохоронці вже склали понад 3100 адмінпротоколів за порушення правил карантину. Крім того, від початку карантину вже відкрито більш ніж 30 кримінальних проваджень – за порушення карантинних заходів та санітарних правил і норм щодо запобігання інфеційним хворобам. 

      До слова, в Києві створили моніторинговий центр за контролем дотримання самоізоляції хворими у легкій формі, які лікуються вдома та їхніми контактними особами. Центр також буде контролювати людей, які перебувають на обсервації, тому що повернулися з країн, де зафіксовані випадки коронавірусу.

      штрафи за порушення карантину

      Відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Ірина Пундор
      Теги: Карантин в Україні 2020 Новини України Поліція Штрафи Антон Геращенко Міністерство внутрішніх справ
      Коментарі

      Читайте також

      сьогодні , 11:24 СБУ провела обшук у лабораторії Пальчевського Eurolab
      Новини України 3704
      сьогодні , 13:14 Коронавірус COVID-2019 в Китаї: останні новини
      Медицина 203741
      сьогодні , 07:44 Військових на Донбасі перевіряють на коронавірус: результати тестів
      Новини України 3392
      сьогодні , 08:03 Головні новини 1 квітня: посилення обмежень під час карантину, зміна оплати пенсій
      Новини України 14797
      сьогодні , 11:27 У Чехії надзвичайний стан продовжать до 11 травня
      Новини світу 3398
      сьогодні , 11:34 Коронавірус в Україні: кількість хворих – 804
      Лікування 165090
      сьогодні , 07:29 Українські військові дали гідну відсіч на Донбасі: окупанти зазнали втрат
      Новини України 3714
      сьогодні , 08:30 Курс валют на 2 квітня: після дводенного зміцнення гривня знову падає
      Новини України 3777
      powered by lun.ua
      Пропозиції партнерів
      Коментарі
      Головні новини
      Останні Новини
      Більше новин
      Публікації
      сьогодні , 14:05 Ціна мовчання. Чому Андрія Єрмака потрібно терміново прибирати
      Леонід Швець
      сьогодні , 11:46 Коронавірус і шахраї: як обдурюють і куди скаржитися українцям
      Анатолій Яворський
      Залиште відгук