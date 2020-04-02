За порушення режиму самоізоляції оштрафували 130 громадян, – МВС

До адміністративної відповідальності притягнули осіб, що повернулись з-за кордону і відмовились бути вдома протягом 14 днів. Порушення коштувало колишнім мандрівникам 17 тисяч гривень.

Поліція буде вибірково контролювати, чи дотримуються особи, що повернулися, режиму самоізоляції. На тотальний контроль у правоохоронців не вистачає ресурсів. Про це повідомив заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, інформує телеграм-канал МВС.

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Будемо дзвонити їм і нагадувати про вимогу перебувати вдома, виїжджати з перевірками. Якщо людину не застанемо, складемо адміністративний протокол, а він потім заплатить штраф 17 тисяч гривень,

– сказав Геращенко.

Загалом українські правоохоронці вже склали понад 3100 адмінпротоколів за порушення правил карантину. Крім того, від початку карантину вже відкрито більш ніж 30 кримінальних проваджень – за порушення карантинних заходів та санітарних правил і норм щодо запобігання інфеційним хворобам.

До слова, в Києві створили моніторинговий центр за контролем дотримання самоізоляції хворими у легкій формі, які лікуються вдома та їхніми контактними особами. Центр також буде контролювати людей, які перебувають на обсервації, тому що повернулися з країн, де зафіксовані випадки коронавірусу.

Відповідальність за порушення карантину / Інфографіка 24 каналу