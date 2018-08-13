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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

За неделю в Украине исчезло 239 детей, – Нацполиция

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В Украине за неделю исчезло 239 детей, 6 так и не нашли
В Украине за неделю исчезло 239 детей, 6 так и не нашли / Фото из свободных источников

Правоохранители сообщили, что за прошедшую неделю в Украине исчезло 239 детей. Оперативно разыскать и вернуть родителям удалось 233 несовершеннолетних.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Facebook.

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За неделю полицейские разыскали и вернули домой 233 ребенка. Берегите самое ценное,
– говорится в сообщении.

В то же время о судьбе еще 6 пропавших детей в полиции не сообщают.

Напомним, 9 августа на одесском курорте иностранка потеряла своего 6-летнего сына. Ребенка удалось разыскать правоохранителям. Впрочем, полицию больше шокировало то, что на мальчика, который одиноко сидел на пляже и плакал, никто из отдыхающих не обратил внимание.

Теги: Новости Украины Дети и несовершеннолетние Полиция
Источник: 24 канал
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