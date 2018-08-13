За тиждень в Україні зникли 239 дітей, – Нацполіція

Правоохоронці повідомили, що за минулий тиждень в Україні зникли 239 дітей. Оперативно розшукати та повернути батькам вдалося 233 неповнолітніх.

Про це інформує прес-служба Нацполіції у Facebook.

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За тиждень поліцейські розшукали та повернули додому 233 дитини. Бережіть найцінніше,

– йдеться у повідомленні.

В той же час про долю ще 6 зниклих дітей у поліції не інформують.

Нагадаємо, 9 серпня на одеському курорті іноземка загубила свого 6-річного сина. Дитину вдалося розшукати правоохоронцям. Втім, поліцію найбільше шокувало те, що на хлопчика, який самотньо сидів на пляжі та плакав, ніхто із відпочивальників не звернув увагу.