За тиждень в Україні зникли 239 дітей, – Нацполіція
Правоохоронці повідомили, що за минулий тиждень в Україні зникли 239 дітей. Оперативно розшукати та повернути батькам вдалося 233 неповнолітніх.
Про це інформує прес-служба Нацполіції у Facebook.
Читайте також: На Харківщині жінка випадково втопила 2-річну доньку у ванні
За тиждень поліцейські розшукали та повернули додому 233 дитини. Бережіть найцінніше,
– йдеться у повідомленні.
В той же час про долю ще 6 зниклих дітей у поліції не інформують.
Нагадаємо, 9 серпня на одеському курорті іноземка загубила свого 6-річного сина. Дитину вдалося розшукати правоохоронцям. Втім, поліцію найбільше шокувало те, що на хлопчика, який самотньо сидів на пляжі та плакав, ніхто із відпочивальників не звернув увагу.
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
На Волині знайшли найбільше у світі родовище нафти1 квітня 2016 , 16:08 90
Перше в Україні модульне містечко для переселенців відкрили в Харкові22 січня 2015 , 20:29
Чим відрізняються переселенці з Донбасу і Криму: Тука дав відповідь12 серпня , 20:28
Зозуля не допоміг своїй команді уникнути поразки від лідера чемпіонату12 жовтня 2017 , 22:54