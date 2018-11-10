За незаконное пересечение границы – уголовная ответственность: вступил в действие новый закон

В Украине вступил в действие закон, который предусматривает уголовную ответственность за незаконное пересечение государственной границы.

9 ноября текст был опубликован в официальном издании Верховной Рады "Голос Украины".

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Закон предусматривает, что за незаконное пересечение границы "с целью причинения вреда интересам государства" можно загреметь за решетку на 3 года.

Согласно закону, причиной для возбуждения уголовного дела будет попытка пересечь государственную границу вне официальных пунктов пропуска, без необходимых документов или с документами, в которых указана недостоверная информация.

Если нарушителя поймают снова, ему грозит лишение свободы уже на 3-5 лет, а если при попытке незаконного пересечения границы нарушитель использовал оружие, он может сесть на 8 лет.

Вступил в действие закон, предусматривающий уголовную ответственность за незаконное пересечение границы

Соответствующие изменения в Уголовный кодекс Верховная Рада Украины приняла 18 октября. 7 ноября закон подписал президент Петр Порошенко.

К слову, 8 ноября Верховная Рада одобрила законопроект, предусматривающий уменьшение стоимости растаможивания в Украине автомобилей на европейской регистрации. Однако владельцев авто на еврономерах на удовлетворил одобренный документ, и они продолжили свои протесты.