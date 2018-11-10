За незаконний перетин кордону – кримінальна відповідальність: вступив в дію новий закон

В Україні вступив в дію закон, який передбачає кримінальну відповідальність за незаконний перетин державного кордону.

9 листопада текст був опублікований в офіційному виданні Верховної Ради "Голос України".

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Закон передбачає, що за незаконний перетин кордону «з метою заподіяння шкоди інтересам держави» можна загриміти за ґрати на 3 роки.

Згідно з законом, причиною для порушення кримінальної справи буде спроба перетнути державний кордон поза офіційними пунктами пропуску, без необхідних документів або з документами, в яких вказана недостовірна інформація.

Якщо порушника впіймають знову, йому загрожує позбавлення волі вже на 3-5 років, а якщо при спробі незаконного перетину кордону порушник використовував зброю він може сісти на 8 років.



Вступив в дію закон, що передбачає кримінальну відповідальність за незаконний перетин кордону

Відповідні зміни до Кримінального кодексу Верховна Рада України прийняла 18 жовтня. 7 листопада закон підписав президент Петро Порошенко.

До слова, 8 листопада Верховна Рада схвалила законопроект, що передбачає зменшення вартості розмитнення в Україні автомобілів на європейській реєстрації. Проте власників авто на єврономерах на задовольнив схвалений документ, і вони продовжили свої протести.