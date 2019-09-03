За полгода будет очень много громких резонансных дел, – Арахамия

За снятие депутатской неприкосновенности 3 августа в Раде проголосовали 373 голосами – это больше конституционного большинства. В "Слуге народа" отвергают все опасения относительно узурпации власти президентом и подчеркивают, что перезагрузка правоохранительных органов и снятие неприкосновенности приведет к открытию резонансных дел.

Об этом 24 каналу заявил председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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"Сейчас есть перезагрузка всей правоохранительной системы, все люди уже ждут. Многие люди знают, что происходит, но почему-то правоохранительные органы не обращали на это внимания. Я думаю, что мы будем ждать через шесть месяцев очень много таких громких резонансных дел", – отметил Арахамия.

Откуда опасения относительно узурпации власти

В то время, как власть депутатов ослабла, власть президента вместе с тем возросла. Ведь в Раде также проголосовали и отправили в Конституционный Суд законопроект о том, что теперь президент сможет самостоятельно избирать председателя НАБУ и главу ГБР, а также создавать регуляторные органы.

Некоторые депутаты, общественные активисты начали жаловаться на то, что это похоже на узурпацию власти. Даже была информация о том, что теперь президент превращается в монарха. В то же время во фракции "Слуга народа" оправдываются, что это отнюдь не может быть правдой. Они говорят, что нужно создавать реформы правоохранительных органов, и именно это поможет посадить тех, кто давно должен уже быть в тюрьме.

Что такое депутатская неприкосновенность?​

Депутатская неприкосновенность гарантирует депутату то, что его не будут привлекать к уголовной, административной или иной ответственности без согласия ВРУ. Благодаря неприкосновенности депутаты имели защиту от возможного давления со стороны исполнительной и судебной ветвей власти – она ​​охраняла от немотивированных уголовных преследований.



С 1 января 2020 года все депутаты станут официально "прикосновенными". Однако возможность для политических преследований за парламентскую деятельность будет сведена к минимуму. Депутатов нельзя будет посадить за их высказывания, а вот за криминал – да. Нардепты не будут нести юридической ответственности за результаты голосования или высказывания в парламенте и его органах, сюда не входят оскорбления и клевета.