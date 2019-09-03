За півроку буде дуже багато гучних резонансних справ, – Арахамія

За зняття депутатської недоторканності 3 серпня в Раді проголосували 373-ма голосами – це більше конституційної більшості. У "Слузі народу" відкидають всі побоювання щодо узурпації влади президентом та наголошують на тому, що перезавантаження правоохоронних органів та зняття недоторканності призведе до відкриття резонансних справ.

Про це 24 каналу заявив голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Читайте також: Зняття недоторканності: що це означає

"Зараз є перезавантаження всієї правоохоронної системи, всі люди вже чекають. Багато людей знають, що коїться, але чомусь правоохоронні органи не звертали на це уваги. Я думаю, що ми будемо чекати за шість місяців дуже багато таких гучних резонансних справ", – зазначив Арахамія.

Звідки побоювання щодо узурпації влади

У той час, як влада депутатів послабилася, влада президента натомість зросла. Адже в Раді також проголосували і відправили до Конституційного Суду законопроєкт про те, що тепер президент зможе самостійно обирати голову НАБУ і голову ДБР, а також створювати регуляторні органи.

Деякі депутати, громадські активісти почали нарікати на те, що це схоже на узурпацію влади. Навіть була інформація про те, що тепер президент перетворюється на монарха. В той самий час у фракції "Слуга народу" виправдовуються, що це аж ніяк не може бути правдою. Вони кажуть, що потрібно створювати реформи правоохоронних органів, і саме це допоможе посадити тих, хто давно мав вже бути у в'язниці.

Що таке депутатська недоторканність?Депутатська недоторканність гарантує депутату те, що його не притягуватимуть до кримінальної, адміністративної чи іншої відповідальності без згоди на це ВРУ. Завдяки недоторканності депутати мали захист від можливого тиску з боку виконавчої і судової гілок влади – вона убезпечувала від немотивованих кримінальних переслідувань.



З 1 січня 2020 року всі депутати стануть офіційно "доторканними". Проте можливість для політичних переслідувань через парламентську діяльність буде зведена до мінімуму. Депутатів не можна буде посадити за їхні висловлювання, а от за кримінал – так. Нардепти не нестимуть юридичної відповідальності за результати голосування або висловлювання в парламенті та його органах, сюди не входять образи та наклеп.