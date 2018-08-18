За полгода украинцев уменьшилось на 120 тысяч

Количество украинцев уменьшилось на 122, 5 тысячи только за первые полгода 2018-го – по состоянию на 1 июля население страны составляло 42 миллиона 263 900 человек.

Об этом сообщает Госстат.

С начала года в Украине умерли 298 тысяч человек и родилось только 164,3 тысячи детей.

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В общем же в Украине на 100 умерших в Украине приходится 55 живорожденных.

В 2017 году за первое полугодие население Украины сократилось на 117, 5 тысяч человек.