За півроку українців поменшало на 120 тисяч

Українців поменшало на 122, 5 тисячі лише за перших пів року 2018-го – станом на 1 липня населення країни становило 42 мільйони 263,9 тисяч осіб.

Про це повідомляє Держстат.

З початку року в Україні померли 298 тисяч людей та народилося лише 164,3 тисячі дітей.

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Загалом ж в Україні на 100 померлих в Україні припадає 55 живонароджених.

У 2017 році за перше півріччя населення України скоротилося на 117, 5 тисяч осіб.