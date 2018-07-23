В Україні проведуть перепис населення без Криму і частини Донбасу

Перепис населення відбудеться у Києві та області й стане підготовчим етапом до великого перепису по всій Україні. Всеукраїнський перепис планують у 2020 році, однак він не охопить анексований Крим і частину Донбасу, яку не контролює уряд. На думку Кабміну, пробний перепис дозволить сформувати нові технології та відпрацювати методи вже для всеукраїнського перепису.

Про це повідомляє "BBC Україна".

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Для прискорення внесення статистики планують використати планшети і ноутбуки. Попередній перепис проведуть у грудні 2019 року в Оболонському районі Києва та Бородянському Київської області.



В Україні проведуть перепис населення

Директор Інституту демографії та соціальних досліджень Елла Лібанова каже, що це буде перевірка та підготовка до великомасштабної роботи. Треба перевірити, як спрацьовують питання переписного листа та методи опитування. Останній перепис населення України проводили ще 17 років тому, у 2001 році. Весь цей час уряд планував новий перепис. Однак його постійно переносили від фінансових до політичних причин.

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Персональна інформація всіх людей буде захищена і не потрапить до інших органів та структур. Результати цього перепису стануть базою для прогнозування і управління соціально-економічним розвитком України.

Також це має допомогти в плануванні та реалізації бюджету, здійсненні соціально-демографічної політики та регулюванні міграційних процесів. Щодо анексованого Криму та території Донбасу, розглядається варіант про те, що туди не пустять українських представників, які мають проводити перепис.

"Світова практика є такою, що за подібних умов перепис на таких територіях не проводиться. Це відповідним чином фіксується та робиться відповідна примітка", – зазначила пані Лібанова.