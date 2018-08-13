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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАИНЕ – 27 ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ В ИНДОНЕЗИИ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

За пост в сети попадаешь за решетку: "правила" пользования интернетом в России

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В России начнут массово сажать за невинные шутки. Опубликовал шуточную картинку – получил срок. За последние несколько месяцев уже задержали двух жителей сибирского города Барнаул. Их обвиняют в экстремизме, якобы картинки, которые они разместили в социальной сети, оскорбляют чувства верующих.

Мемы уже давно стали частью жизни интернет-пользователей. Это своего рода невинные шутки над настоящим, которые ни к чему не обязывают.

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Хотя в России таки обязывают, за последний месяц там возбудили сразу несколько уголовных дел за мемы и репосты в социальных сетях. Якобы те оскорбляют чувства верующих.

Одним из таких стал студент из российского города Барнаул Денис Маркин. Он разместил фотографию, на которой герой сериала "Игра Престолов" Джоун Сноу изображен в виде святого.

Джоун Сноун святий
Джоун Сноун

Теперь парню грозит до пяти лет лишения свободы.

Я просто спал, слышу звонок в дверь, говорят полиция. Я открываю, а мне орден в лицо и обыск. Говорят, что я подозреваюсь в терроризме и экстремизме,
– рассказал Маркин.

В России стать подсудимым за репост очень легко. За шутливую картинку там штрафуют, отправляют в колонию и психиатрическую клинику, отбирают технику и блокируют счета. Не менее громким стало задержание другой "шутницы" Марии Мотузной. Она, как и сотни других в списках экстремистов. Все что сделала – запостила мем.

Такая практика для российских правоохранителей не новая. Уже несколько лет там охотятся на блогеров в Facebook и Youtube. Самым резонансным стало дело Руслана Соколовского, который ловил покемонов в храме. Тогда мужчину приговорили к трем с половиной годам условно.

В России есть даже списки того, что нельзя публиковать в социальных сетях. Там минимум 4 тысячи позиций и каждый день он дополняется. Поэтому невинная картинка или песня, которую могли репостить лет пять назад, уже может оказаться вне закона.

Автор: Виктория Кутьина
Теги: Новости России Соцсети Интернет
Источник: 24 канал
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