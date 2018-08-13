За пост у мережі потрапляєш за ґрати: "правила" користування інтернетом у Росії

У Росії почнуть масово саджати за невинні жарти. Опублікував жартівливу картинку – отримав термін. За останні декілька місяців уже затримали двох мешканців сибірського міста Барнаул. Їх звинувачують в екстремізмі, начебто картинки, які вони розмістили у соціальній мережі, ображають почуття віруючих.

Меми вже давно стали частиною життя інтернет-користувачів. Це свого роду невинні жарти над сьогоденням, які ні до чого не зобов'язують.

Читайте також: "ВКонтакте" надає слідству особисті дані користувачів: обвинувачена росіянка показала докази

Хоча в Росії таки зобов'язують, за останній місяць там порушили одразу кілька кримінальних справ за меми та репости в соціальних мережах. Начебто ті ображають почуття віруючих.

Одним з таких став студент з російського міста Барнаул Денис Маркін. Він розмістив світлину, на якій герой серіалу "Гра Престолів" Джоун Сноу зображений у вигляді святого.



Джоун Сноун

Тепер хлопцю загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Я просто спав, чую дзвінок у двері, кажуть поліція. Я відкриваю, а мені орден в обличчя і обшук. Кажуть, що я підозрюваний у тероризмі й екстремізмі,

– розповів Маркін.

У Росії стати підсудним через репост дуже легко. За жартівливу картинку там штрафують, відправляють в колонію і психіатричну клініку, відбирають техніку і блокують рахунки. Не менш гучним стало затримання іншої "жартівниці" Марії Мотузної. Вона, як і сотні інших у списках екстремістів. Все що зробила – запостила мем.

Така практика для російських правоохорнців не нова. Вже декілька років там полюють на блогерів у Facebook і Youtube. Найрезонанснішою стала справа Руслана Соколовского, який ловив покемонів у храмі. Тоді чоловіка засудили до трьох половиною років умовно.

У Росії є навіть списки того, що не можна публікувати у соціальних мережах. Там щонайменш 4 тисячи позицій і щодня він доповнюється. Тож невинна картинка або пісня, яку могли репостити років п'ять тому, вже може опинитися поза законом.