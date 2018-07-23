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За прошедшие сутки правоохранители обнаружили около 80 перевозчиков-нарушителей, – МВД

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Полиция составила 87 административных материалов против перевозчиков за сутки
Полиция составила 87 административных материалов против перевозчиков за сутки / 24 канал

В стране продолжаются превентивные мероприятия под условным названием "Перевозчик". В рамках этого полиция только через сутки обнаружила 80 перевозчиков-нарушителей.

23 июля об этом сообщил заместитель председателя Нацполиции – руководитель патрульной полиции Александр Фацевич, передает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

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В частности, он рассказал, что на территории государства начали работу совместные мобильные группы по выявлению и документированию нарушений в сфере пассажирских перевозок. В их состав вошли работники отделов безопасности дорожного движения патрульной полиции и территориальных подразделений "Укртрансбезопасности".

В течение суток обеспечено работу тридцати трех таких совместных мобильных групп. Уже проверено более 200 автобусов, которые осуществляют перевозку пассажиров. В результате составлено 87 административных материалов,
– рассказал заместитель председателя Нацполиции.

Среди главных нарушений у перевозчиков – управление без необходимых документов, управления автобусами, имеющими технические неисправности и не прошедшими обязательный технический контроль, нарушение правил предоставления услуг и требований безопасности при предоставлении услуг по перевозке пассажиров, проезд на запрещающий сигнал регулирования дорожного движения и нарушение других правил дорожного движения.

Напомним, 21 июля первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, во время срочной селекторного совещания, посвященного состоянию безопасности дорожного движения, заявил, что Министерство Внутренних Дел усилит контроль безопасности дорожного движения и увеличит количество контрольных пунктов на дорогах Украины.
С 17 апреля в Украине продолжается отработка "Перевозчик". Сотрудники полиции уже осмотрели более 185 тысяч автобусов, из них 7 625 используются для организованной перевозки групп детей. Выявлено около трех тысяч технически неисправных автобусов.

Теги: Новости Украины Новости политики Министерство внутренних дел Аварии и ДТП Дороги Полиция
Источник: 24 канал
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