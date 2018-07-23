За минулу добу правоохоронці виявили близько 80 перевізників-порушників, – МВС

У державі тривають превентивні заходи під умовною назвою "Перевізник". В рамках цього поліція лише за добу виявила 80 перевізників-порушників.

23 липня про це повідомив заступник голови Нацполіції – керівник патрульної поліції Олександр Фацевич, інформує прес-служба Міністерства внутрішніх справ України.

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Зокрема, він розповів, що на території держави розпочали роботу спільні мобільні групи з виявлення та документування порушень у сфері пасажирських перевезень. До їхнього складу увійшли працівники відділів безпеки дорожнього руху патрульної поліції та територіальних підрозділів "Укртрансбезпеки".

Упродовж доби забезпечено роботу тридцяти трьох таких спільних мобільних груп. Вже перевірено більше 200 автобусів, які здійснюють перевезення пасажирів. У результаті складено 87 адміністративних матеріалів,

– розповів заступник голови Нацполіції.

Серед головних порушень у перевізників – керування без необхідних документів, керування автобусами, які мають технічні несправності та не пройшли обов’язковий технічний контроль, порушення правил надання послуг та вимог безпеки при наданні послуг з перевезення пасажирів, проїзд на заборонний сигнал регулювання дорожнього руху та порушення інших правил дорожнього руху.

Нагадаємо, 21 липня перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий, під час термінової селекторної наради, присвяченої стану безпеки дорожнього руху, заявив, що Міністерство Внутрішніх Справ посилить контроль безпеки дорожнього руху та збільшить кількість контрольних пунктів на дорогах України.

З 17 квітня в Україні триває відпрацювання "Перевізник". Працівники поліції вже оглянули понад 185 тисяч автобусів, з них 7 625 використовуються для організованого провезення груп дітей. Виявлено близько трьох тисяч технічно несправних автобусів.