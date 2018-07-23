Смертельна ДТП на Миколаївщині: суд відправив водія вантажівки під домашній арешт

Сьогодні, 23 липня, в ході судового засідання судом було прийнято рішення відправити 42-річного водія вантажівки під домашній арешт.

Про це повідомляє місцеве видання Новости N.

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Наголошується, що суд поклав на чоловіка низку зобов'язань, зокрема, прибувати до слідчого, прокурора, слідчого судді за першою вимогою здати слідчому закордонний паспорт і не спілкуватися з потерпілими і свідками ДТП у Миколаївській області.

Нагадаємо, уранці 20 липня неподалік Кривого Озера на Миколаївщині сталося зіткнення рейсового мікроавтобуса та вантажівки. У підсумку загинули 5 осіб та, за різними даними, від 10 до 12 людей постраждали. Згодом з’ясувалося, що усі загиблі та потерпілі – жителі Білорусі.