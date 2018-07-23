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Смертельное ДТП на Николаевщине: суд отправил водителя грузовика под домашний арест

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ДТП на Николаевщине
ДТП на Николаевщине / www.unian.ua

Сегодня, 23 июля, в ходе судебного заседания судом было принято решение отправить 42-летнего водителя грузовика под домашний арест.

Об этом сообщает местное издание Новости N.

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Отмечается, что суд возложил на мужчину ряд обязательств, в частности, прибывать к следователю, прокурору, следственному судье по первому требованию, сдать следователю загранпаспорт и не общаться с потерпевшими и свидетелями ДТП в Николаевской области.

Напомним, утром 20 июля недалеко от Кривого Озера на Николаевщине произошло столкновение рейсового микроавтобуса и грузовика. В итоге погибли 5 человек и, по разным данным, от 10 до 12 человек пострадали. Впоследствии выяснилось, что все погибшие и пострадавшие – жители Беларуси.

 

Теги: Новости Украины Новости Беларуси Новости Николаева Аварии и ДТП
Источник: 24 Канал
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