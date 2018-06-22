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За прошлые сутки пророссийские боевики 29 раз нарушили режим прекращения огня

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Боевики 29 раз нарушили режим прекращения огня
Боевики 29 раз нарушили режим прекращения огня / vlasno.info

21 июня ситуация в районе проведения операции Объединенных сил оставалась стабильной и контролируемой. Большинство боев проходили с применением стрелкового оружия и гранатометов различных типов.

Об этом говорится в утренней сводке штаба Операции объединенных сил на странице Facebook.

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Отмечается, что бои продолжались в районе населенных пунктов Новотошковское и Станица Луганская, на Луганском направлении.

На Горловском направлении в районе населенного пункта Зайцево. Не прекращаются боевые действия на Донецком направлении вблизи Старогнатовки, Красногоровки, Марьинки и Новотроицкого.

Сообщается, что наиболее активные боевые действия развернулись на Мариупольском направлении – в районе населенных пунктов Лебединское, Павлополь и Гнутово.

Российско-оккупационные войска 29 раз прибегали к прицельному огню по нашим позициям, три раза враг применял артиллерию и минометы. Подразделения Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу,
– говорится в сообщении.

В Штабе ООС информируют, что в ходе боевых действий на протяжении минувших суток один украинский защитник получил осколочное ранение. По данным разведки, уничтожены трое пророссийских боевиков, еще трое ранены.

 

Теги: Новости Украины Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Донецка Новости Луганска Новости Мариуполя
Источник: 24 Канал
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