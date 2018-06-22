За минулу добу проросійські бойовики 29 разів порушили режим припинення вогню

21 червня ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил залишалася стабільною та контрольованою. Більшість боїв проходили із застосуванням стрілецької зброї та гранатометів різних типів.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу Операції об'єднаних сил на сторінці Facebook.

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Зазначається, що бої тривали в районі населених пунктів Новотошківське та Станиці Луганської, що на Луганщині.

На Горлівському напрямку в районі населеного пункту Зайцеве. Не припиняються бойові дії на Донецькому напрямку поблизу Старогнатівки, Красногорівки, Мар’їнки та Новотроїцького.

Повідомляється, що найбільш активні бойові дії розгорнулися Маріупольському напрямку – в районі населених пунктів Лебединське, Павлопіль та Гнутове.

Російсько-окупаційні війська 29 разів вдавалися до прицільного вогню по наших позиціях, три рази ворог застосовував артилерію та міномети. Підрозділи Об’єднаних сил не дозволяли противнику покращити тактичне положення, вели активну оборону та давали адекватну відповідь ворогу,

– йдеться у повідомленні.

У Штабі ООС інформують, що в ході бойових дій впродовж минулої доби один український захисник отримав осколкове поранення. За даними розвідки, знищено трьох проросійських бойовиків та ще трьох поранено.