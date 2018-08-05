За счет чего украинцы дают бой России и ее пропаганде

Каждое вброс российской пропаганды украинцы превращали в шутку и делали из него контроружие против агрессора, который, казалось бы, перед началом наступления учел все.

Такое мнение высказал военнослужащий и участник войны на Донбассе Алексей Петров на своей странице в Facebook.

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"Когда россияне пошли войной на Украину, они учли все! Состояние нашей, практически несуществующей армии. Пустую казну. Политический кризис и так далее... Все! Кроме одного фактора. Непредсказуемость и запредельное чувство юмора украинцев. Такое невероятное, что мы сделали из него контроружие в отношении российской пропаганды", – отметил он.

В то же время воин вспомнил , как в 2014 году украинское информпространство полностью было отдано "на щит" россиянам.

"Первый вброс. Слово, которое характеризует растение. Мы улыбнулись, утерли нос и через день заказали себе соответствующие шевроны. А потом мы стали легионом НАТО. "О! Супер! Спасибо за идею!" – сказали украинцы и появились новые шевроны на их военной форме. А потом были снегири, два раба, поезд, с которого снимают в Национальную гвардию и еще Бог знает что. И каждый их вброс мы против них же и обращали, превратив это в стеб. Вот сейчас и обычную полку из ДСП затусовали им туда, где ей и место", – добавляет Петров.

Как следствие он подчеркнул, что "украинцы непобедимы и сами себе министерство информационной политики".