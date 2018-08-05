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За рахунок чого українці дають бій Росії та її пропаганді

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Росія напала на Україну то врахувала безліч факторів, крім одного, який робить нас непереможними, – Петров
Росія напала на Україну то врахувала безліч факторів, крім одного, який робить нас непереможними, – Петров / Соцмережі

Кожне вкидання російської пропаганди українці перетворювали на жарт і робили з нього контрзброю проти агресора, який, здавалось б, перед початком наступу врахував усе.

Таку думку висловив військовослужбовець і учасник війни на Донбасі Олексій Петров на своїй сторінці у Facebook.

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"Коли росіяни пішли війною на Україну, вони врахували все! Стан нашої, практично неіснуючої армії. Порожню скарбницю. Політична криза і так далі... Все! Крім одного фактору. Непередбачуваність і позамежне почуття гумору українців. Таке неймовірне, що ми зробили з нього контрзброю щодо російської пропаганди", – зауважив він.

Водночас воїн пригадав , як у 2014 році український інформпростір повністю було віддано "на щит" росіянам.

"Перше вкидання. Слово, що характеризує рослину. Ми посміхнулися, втерли носа та через день замовили собі відповідні шеврони. А потім ми стали легіоном НАТО. "О! Супер! Дякую за ідею!" – сказали українці та з'явилися нові шеврони на їхній військовій формі. А потім були снігурі, два раби, поїзд, з якого знімають у Національну гвардію та ще Бог знає що. І кожне їхнє вкидання ми проти них же і звертали, перевернувши це в стьоб. Ось зараз і звичайну полицю з ДСП затусували їм туди, де їй і місце", – додає Петров.

Як наслідок він наголосив, що "україніці є непереможними та самі собі міністерство інформаційної політики".

 

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Україна – Росія Російська пропаганда Війна на Донбасі
Джерело: 24 канал
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