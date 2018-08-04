Російські пропагандисти поглузували з полиці Порошенка: соцмережі відповіли фотожабами

Російські пропагандисти на телебаченні не знайшли важливішої та цікавішої теми для обговорення, окрім книжкової полиці Президента України Петра Порошенка, що потрапила в кадр, коли глава держави показував книжки, які читає. Так, пропагандисти глузували з матеріалу, з якого виготовлена полиця.

"Я так думаю, що це якась книжкова полиця в будинку якогось бомжа, оскільки полиця з ДСП зроблена. Такий дешевий-дешевий варіант ДСП", – сказав секретар президії центральної ради партії "Справедлива Росія" за міжнародних питань Олександр Романович.

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Це обговорення підняли на сміх користувачі соціальних мереж. Так, у мережі почали з’являтися глузливі фотожаби.